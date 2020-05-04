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Луценко проходит в следующий этап “НЕгероя нации”

В проекте "НЕгерой нации" бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обошел действующего министра внутренних дел Арсена Авакова

сегодня, 15:38
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Луценко проходит в следующий этап “НЕгероя нации”

"Комментарии" продолжают первый этап проекта "НЕгерой нации", предлагая вам определить за самых зашкваренных украинских политиков. 

Вот уж в третьем голосовании кряду победитель одерживает убедительную победу. Так, экс-генпрокурор Юрий Луценко без проблем обошел действующего министра внутренних дел Арсена Авакова, собрав 66% голосов наших подписчиков во всех соцсетях.  

Следующая сладкая парочка украинской политики - два бывших премьер-министра Николай Азаров и Алексей Гончарук. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua/
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