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Скандал с Велюром: президент Зеленский провел с Тищенко воспитательную беседу

После скандала с рестораном "Велюр" президент вызвал нардепа Тищенко и организовал "жесткую" воспитательную беседу, - заместитель главы ОП

сегодня, 08:55
Автор:

• Виолетта Комаровская

Скандал с Велюром: президент Зеленский провел с Тищенко воспитательную беседу

Скандал вокруг киевского ресторана "Велюр" для его владельца нардепа Николая Тищенко обернулся еще и "жесткой" беседой у президента. Об этом сообщил в эфире "Свободы слова" Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента. 

На прошлой неделе журналисты программы "Наші гроші" обвинили ресторан "Велюр" в нарушении правил карантина. Они нашли доказательства того, что, несмотря на запрет , заведение принимает посетителей. После этого в Офисе президента состоялась "жесткая" воспитательная беседа с депутатом со "Слуги народа" Николаем Тищенко, говорит Тимошенко.

"Это правда, работать нельзя никому. Я надеюсь, что это станет примером и для других нардепов: если ты депутат, то не стоит корчить из себя царя либо еще кого-то. Работать нельзя всем ресторанам без исключения", - подчеркнул чиновник. 

Что же касается результатов воспитательной беседы президента с нардепом, Кирилл Тимошенко ответил так: 

"Я не знаю, все это время он действительно работал или нет, это был один или два дня, но сейчас он не работает".

Сам Николай Тищенко после скандала с рестораном "Велюр" заявил, что посетителей в заведении не обслуживали. Однако не отрицал, что проводил там личные встречи, в частности, со своими помощниками. Накануне же и вовсе сказал, что заплатит штраф, если доказательства нарушений карантина будут.

Напомним, что в полиции уже открыли дело по этому факту. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7TsOvBqVwxA&pbjreload=10
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