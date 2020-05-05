Гончарук "обыграл" Азарова в голосовании проекта “НЕгерой нации”

Портал "Комментарии" продолжает первый этап голосования за самого зашкваренного, по мнению наших читателей, украинского политика. По итогам противостояния двух бывших премьер-министров в следующий этап прошёл более молодой.

Свежа в памяти украинцев работа Алексея Гончарука и его кабинета министров. Казалось бы, и соперник у него крепкий – Николай Азаров, но опыт уступил дорогу молодости. За Гончарука проголосовало 69% пользователей соцсетей “Комментариев”. Таким образом, он становится четвертым участником следующего этапа. Ранее наши читатели отправили туда Виктора Януковича, Петра Порошенко и Юрия Луценко.





Следующая сладкая парочка украинской политики – народный депутат, экс-глава администрации президента Кучмы Виктор Медведчук и лидер всеукраинского объединения “Свобода” Олег Тягнибок. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.

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