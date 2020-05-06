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“НЕгерой нации”: Тягнибок с трудом обошел Медведчука

Портал "Комментарии" подводит итоги очередного раунда проекта "НЕгерой нации", в котором Олег Тягнибок соревновался в антипатиях читателей с Виктором Медведчуком

сегодня, 18:00
Автор:

• Комментарии

“НЕгерой нации”: Тягнибок с трудом обошел Медведчука

"Комментарии" продолжают серию голосований, посвященную самым нелюбимым украинским политикам. В этот раз на выбор аудитории были представлены лидер всеукраинского объединения “Свобода” Олег Тягнибок и народный депутат Виктор Медведчук.

Впервые за время наших опросов борьба была до последнего. За сутки мнение читателей разделилось примерно поровну, и победу с показателем в 54% в сумме по соцсетям “Комментариев” одержал Тягнибок. Он и проходит в следующий раунд турнира.  

А сегодня нас ждет противостояние мэров двух городов. В красном углу ринга Виталий Кличко (Киев), в синем - Геннадий Кернес (Харьков). Проголосовать можно уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua/
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