“НЕгерой нации”: Тягнибок с трудом обошел Медведчука

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"Комментарии" продолжают серию голосований, посвященную самым нелюбимым украинским политикам. В этот раз на выбор аудитории были представлены лидер всеукраинского объединения “Свобода” Олег Тягнибок и народный депутат Виктор Медведчук.
Впервые за время наших опросов борьба была до последнего. За сутки мнение читателей разделилось примерно поровну, и победу с показателем в 54% в сумме по соцсетям “Комментариев” одержал Тягнибок. Он и проходит в следующий раунд турнира.
А сегодня нас ждет противостояние мэров двух городов. В красном углу ринга Виталий Кличко (Киев), в синем - Геннадий Кернес (Харьков). Проголосовать можно уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.
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