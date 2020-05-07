Усик на "Миротворце": просчет боксера или победа Кремля

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко в российском документальном фильме заявили о единстве россиян и украинцев, после чего угодили в базу сайта "Миротворец" за "отрицание российской агрессии", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", "манипуляцию общественно значимой информацией". Эксперты оценили неоднозначную ситуацию для издания "Комментарии".

"Идет война за религиозную идентичность"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов оценивает заявления Усика и Ломаченко, сделанные ими в российской ленте, крайне негативно. Как и само участие в проекте.

"И так оцениваю это не только я. Ряд отечественных звезд спорта, включая теннисиста Сергея Стаховского, уже высказали аналогичное мнение по поводу "выступления" наших боксеров под российскую дудку, – подчеркивает Валерий Дымов. – Это однозначно будет использоваться (уже используется) на информационном фронте гибридной войны, которую ведет Россия против Украины".

Россияне, по словам руководителя ЦОИТ "Форум", имеют достаточно ресурсов для создания подобного рода "продукта", цель которого – представить РФ в выгодном для нее свете. В том числе для возможной отмены санкций, введенных за оккупацию Крыма и части Донбасса.

"Нужно понимать, что война идет на всех фронтах. И победы агрессора на дипломатическом, религиозном (а в ленте есть элементы о важности "православного единства" под дланью РПЦ), культурном фронтах приводят к реальным жертвам на военном фронте, – отмечает Валерий Дымов. – Всем известны отношения Усика с Онуфрием, равно как предпочтения Ломаченко одной из конфессий, которая давно должна называться РПЦ в Украине, но почему-то продолжает именоваться УПЦ МП. И тут уж – вопросы к нашей власти, которая почему-то считает, что можно где-то сойтись посредине в войне с агрессором на своей территории и за свою идентичность. Что неважно, как называется улица, главное, чтобы была освещена. Что неважно, в какую церковь ходите – российскую или украинскую. Такого рода "закрыванием глаз" официальный Киев так или иначе подыгрывает российской агрессии. И Кремль тут же использует такого рода одностороннее разведение информационных войск для новой атаки".

Эксперт подчеркивает, что сейчас идет не просто война, а война за идентичность. В том числе – религиозную.

"Меседжи, которые сделали Усик с Ломаченко в стиле "мы один народ" работают в русле пропаганды Кремля, – уверен Дымов. – Они работают на доктрину Путина – "мы один народ, нет такой страны, как Украина, нет других конфессий кроме русской православной церкви, нет других идентичностей, кроме русских". Так что – да, боксеры заслуженно попали в "Миротворец". Потому что они подыгрывают агрессору на фронте информационной войны. И можно не сомневаться, что такого рода атаки будут продолжаться. И актеров для роликов и лент будут подбирать в зависимости от того, в каком жанре хочет Кремль продвинуть тот или иной тезис".

"Каждый имеет право на собственную точку зрения"

Политический аналитик Сергей Лозовский уверен: "Любой человек – боксер, слесарь, артист – не просто имеет право на свою точку зрения. Он обязан ее иметь. А если этого нет, то можно говорить, что человек обделен. А если государство не дает высказывать ту или иную точку зрения, можно говорить об обделенности государства. Демократическими нормами – так точно".

Люди, подчеркивает эксперт, высказывают то, что у них на душе. Нравится это кому-то или нет.

"И как на это реагируют те или иные сайты, которые считают, что их мнение – единственно правильное – это уже проблемы сайтов, – отмечает Сергей Лозовский. – И неважно, как эти сайты называются – "Миротворец", "Мракобес" или еще как – суть одна".

Усик и Ломаченко, по словам аналитика, призывали не к войне, а к миру.

"И я такие призывы могу только приветствовать, – говорит Лозовский. – Для меня их действия – действия мужественных людей, не считающихся с тем, что большинство украинцев подверглись заразе пропаганды… Мне кажется, что отождествление звезд спорта, культуры, любых людей публичных профессий с национальными идеями – неправильно. Это осталось нам от СССР, с наследием которого так рьяно борются украинские власти, перетягивая те или иные советские идеи в новую реальность. Не думаю, что Тайсон, Роналду или Маккартни так уж сильно "заморачивались" тем, под каким флагом они движутся к вершине".

"Гибкость подходов - основа политики"

Вопрос российско-украинских отношений сложный и "многослойный" так как разделяется на политический, правовой и бытовой аспекты, подчеркивает аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

"У многих украинцев, если не у большинства, есть родственники и друзья в России, – отмечает аналитик. – Кровь, как известно, не водица – какие бы ни были конфликты между странами, личные связи большинство разрывать не станет. Люди просто не будут поднимать в общении политические темы".

При этом есть еще политический и правовой аспекты.

"Любой гражданин Украины понимает, что Владимир Путин и его клика ведут откровенно враждебную политику в отношении нашей страны и народа, направленную на раскол и дезинтеграцию Украины как государства. Чтобы потом "собрать" расколотые территории как урожай яблок по осени, – поясняет Андрей Попов. – Украинцы всё чаще пытаются лавировать в этих обстоятельствах, чтобы и личные связи не разрывать, но и Путина своим действиями не поддерживать. Таким образом как бы разделяя РФ на две категории: на отдельных россиян (многие из которых вряд ли желают зла украинцам) и – на российское государство, откровенно к нам враждебное".

Этот тренд, по мнению эксперта, сейчас набирает обороты. А потому инициативу Ломаченко с Усиком он рассматривает как элемент "бытовой дипломатии".

"Я не думаю, что они намеренно продвигают позицию Кремля в Украине. Скорее – им просто сказали высказаться "за мир", сыграли на их ожиданиях, – говорит Андрей Попов. – Они слабо понимали, как их словами и именами будут манипулировать впоследствии. Участие в явно политических и пропагандистских акциях с их стороны было ошибкой, которая их мирные намерения лишь компрометирует".

Аналитик считает, что нам как государству надо отойти от черно-белой повестки времен Порошенко, включая давно дискредитированный "Миротворец", и принять мир разноцветным.

"Гибкость подходов – основа realpolitik. Это тем более важно, так как чем больше сочувствующих украинцам россиян будет в самой РФ, тем сложнее Путину будет продвигать его агрессивные планы, – уверен Андрей Попов. – То есть, "бытовая дипломатия" может стать важным аргументом и основой нашей "мягкой силы". Именно на такую "мягкую силу" в предвыборной кампании "напирал" Владимир Зеленский. Но сейчас он это направление показательно сворачивает, что прямо влияет на его рейтинги".

По мнению эксперта, Украине следует более четко зафиксировать оттенки отношений между людьми и государствами, очертить ту "красную линию" в отношениях с РФ и россиянами, которая будет понятна и принята большинством.

"Таковы современные реалии, которые надо учитывать, – поясняет Андрей Попов. – По отдельным сегментам надо будет наращивать свое влияние в том числе через "бытовую дипломатию", а по другим, таким как сепаратизм и терроризм – надежно пресекать. Причем в судах и публичных процессах, а не на сомнительных "миротворцах", не имеющих никакой юридической силы. На нашей стороне правда и право – эти козыри надо использовать максимально".

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