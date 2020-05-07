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“НЕгерой нации”: пользователи “Комментариев” “нокаутировали” Кличко

Читатели "Комментариев" признались, что больше недолюбливают мэра Киева Виталия Кличко, чем его харьковского коллегу Геннадия Кернеса

сегодня, 18:02
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“НЕгерой нации”: пользователи “Комментариев” “нокаутировали” Кличко

Портал "Комментарии" подводит итоги очередного дня голосования в рамках проекта "НЕгерой нации". На этот раз в дуэли приняли участие мэра Киева и Харькова - Виталий Кличко и Геннадий Кернес. 

Второй день подряд мы вынуждены констатировать - схватка получилась тяжелой и очевидного фаворита в ней не было. Мэр Киева Кличко суммарно набрал 55% голосов во всех соцсетях портала и прошел в следующий этап, опередив таким образом харьковского градоначальника Кернеса. 

Напомним, помимо Кличко, в следующий этап вышли Алексей Гончарук, Олег Тягнибок, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Юрий Луценко. 

А сегодня нас ждет противостояние двух одиозных женщин-политиков: бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко и нынешнего нардепа Наталии Королевской. Проголосовать можно уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua/
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