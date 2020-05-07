“НЕгерой нации”: пользователи “Комментариев” “нокаутировали” Кличко

Портал "Комментарии" подводит итоги очередного дня голосования в рамках проекта "НЕгерой нации". На этот раз в дуэли приняли участие мэра Киева и Харькова - Виталий Кличко и Геннадий Кернес.



Второй день подряд мы вынуждены констатировать - схватка получилась тяжелой и очевидного фаворита в ней не было. Мэр Киева Кличко суммарно набрал 55% голосов во всех соцсетях портала и прошел в следующий этап, опередив таким образом харьковского градоначальника Кернеса.

Напомним, помимо Кличко, в следующий этап вышли Алексей Гончарук, Олег Тягнибок, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Юрий Луценко.



А сегодня нас ждет противостояние двух одиозных женщин-политиков: бывшего депутата Верховной Рады Надежды Савченко и нынешнего нардепа Наталии Королевской. Проголосовать можно уже сейчас.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.



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