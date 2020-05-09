Венедиктова нарвалась на критику из-за песни Лещенко в соцсети, после чего удалила запись и закрыла комментарии

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с Днем победы, опубликовав видео с одноименной песней российского певца Льва Лещенко, который известен поддержкой аннексии Крыма и агрессии РФ против Украины. Соответствующее "поздравительное видео" она разместила на своей странице в Facebook.

Однако в ответ на такое поздравление на Венедиктову обрушилась критика. В комментариях указывали на пророссийские взгляды артиста, его поддержку действий Путина по отношению к Украине, запрет на въезд в нашу страну и подобное. После многочисленных комментариев чиновница публикацию удалила, вернее, оставила строки из песни, но убрала видео, которое и вызвало скандал.

"Ссылку удалила. Все, кого ею обидела, приношу извинения", - добавила Венедиктова.

Также она обновила публикацию, отметив, что не считает Лещенко "символом праздника", при этом Россия для нее – агрессор.

Однако, видимо, и такие действия не помогли, поэтому Венедиктова решила ограничить доступ к комментариям на своей странице.

"Моя страница - это частный палисадник, где я не выступаю в качестве лица, наделенного фикциями государства, а веду себя так, как вела в Фейсбуке много лет, и поскольку не все держат это в сознании, то комменты оставляю открытыми только для друзей", - написала Венедиктова.

Как ранее сообщали "Комментарии", НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой.

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