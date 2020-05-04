НАБУ возбудило уголовное дело против Венедиктовой

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против главы Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой по подозрению в сокрытии нажитого имущества во время заполнении электронной декларации о доходах. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на ответ пресс-службы НАБУ на соответствующий запрос.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины от 24.04.2020 детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ВАКС рассмотрел жалобу известного активиста Сергея Стерненко о возможном факте сокрытия Венедиктовой части имущества от государства. Само заявление от него поступило в суд после вышедшего интервью генпрокурора, где Венедиктова четко дала понять, что Стерненко подлежит суду за убийство или убийство по неосторожности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве заочно арестовали и беглого экс-главу государства Виктора Януковича, который проходит еще по одному уголовному производству, а именно - узурпация власти в Украине.





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