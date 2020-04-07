Венедиктова сообщила, когда будут судить одесского активиста Стерненко

Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что одесский праворадикальный активист Сергей Стерненко, который получил скандальную славу в Одессе, получит подозрение по факту совершения уголовного преступления уже в ближайшее время. Об этом она рассказала в интервью изданию "Украинская правда".

По словам генпрокурора, на сегодня стоит вопрос лишь о том, по какой именно статье активисту будет объявлено подозрение, но этим вопросом занимается не она, а следователи и прокуроры региональных ведомств.

"Смотрите, по Стерненку подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115 (убийство) статья, или 118 (убийство по самозащите), но и так, и так это подозрение. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - отметила Венедиктова.

При этом она добавила, что рассматривает в этом деле особую важность, поскольку дело Стерненко является своего рода лакмусом в более широком гражданском и правовом поле.

"Это дело для меня как генерального прокурора резонансная как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов. Сейчас пришла экспертиза, будут с ней разбираться, будут квалифицировать. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится?", - подытожила Ирина Венедиктова.

По материалам одесского издания "Думская", 24 мая 2018 года Сергей Стерненко заявил о покушении, совершенном в отношении него жителями области Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. В результате конфликта сам Сергей Стерненко получил ножевое ранение в руку, Иван Кузнецов скончался на месте происшествия, а Александр Исайкул с ножевыми ранениями оказался в больнице. В ходе видеотрансляции, которую вели Стерненко и его девушка Наталья Усатенко, активист признавался, что нож был его и он достал оружие, чтобы защититься. Впоследствии, однако, он заявил, что отобрал нож у нападавших. Других опасных предметов на месте происшествия не было.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Илья Кива обратился в Офис генпрокурора, чтобы выяснить, когда посадят Стерненко и вместо ответа, сам получил повестку по делу о хулиганских действиях.

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