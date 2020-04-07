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Венедиктова сообщила, когда будут судить одесского активиста Стерненко

Пока генеральный прокурор Ирина Венедиктова не знает, по какой именно статье Сергей Стерненко получит подозрение, но то, что больше затягивать это дело нельзя, она признает

сегодня, 17:50 644
Автор:

• Екатерина Белоброва

Венедиктова сообщила, когда будут судить одесского активиста Стерненко

Глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова заявила, что одесский праворадикальный активист Сергей Стерненко, который получил скандальную славу в Одессе, получит подозрение по факту совершения уголовного преступления уже в ближайшее время. Об этом она рассказала в интервью изданию "Украинская правда".

По словам генпрокурора, на сегодня стоит вопрос лишь о том, по какой именно статье активисту будет объявлено подозрение, но этим вопросом занимается не она, а следователи и прокуроры региональных ведомств.

"Смотрите, по Стерненку подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115 (убийство) статья, или 118 (убийство по самозащите), но и так, и так это подозрение. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - отметила Венедиктова. 

При этом она добавила, что рассматривает в этом деле особую важность, поскольку дело Стерненко является своего рода лакмусом в более широком гражданском и правовом поле. 

"Это дело для меня как генерального прокурора резонансная как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов. Сейчас пришла экспертиза, будут с ней разбираться, будут квалифицировать. Потому что дело расследуется 2 года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится?", - подытожила Ирина Венедиктова. 

По материалам одесского издания "Думская", 24 мая 2018 года Сергей Стерненко заявил о покушении, совершенном в отношении него жителями области Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом. В результате конфликта сам Сергей Стерненко получил ножевое ранение в руку, Иван Кузнецов скончался на месте происшествия, а Александр Исайкул с ножевыми ранениями оказался в больнице. В ходе видеотрансляции, которую вели Стерненко и его девушка Наталья Усатенко, активист признавался, что нож был его и он достал оружие, чтобы защититься. Впоследствии, однако, он заявил, что отобрал нож у нападавших. Других опасных предметов на месте происшествия не было. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Илья Кива обратился в Офис генпрокурора, чтобы выяснить, когда посадят Стерненко и вместо ответа, сам получил повестку по делу о хулиганских действиях.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/7/7246769/
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