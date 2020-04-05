В Офисе генпрокурора Илья Кива вместо ответа на вопрос, когда посадят Стерненко, получил повестку

В пятницу, 4 апреля, народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", член Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Илья Кива прибыл в Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой, чтобы из первых рук получить информацию о том, когда будут подписаны подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко и одесскому праворадикальному активисту Сергею Стерненко. Об этом сообщается в пресс-службе партии.

По сообщению однопартийцев, чтобы не давать ответ на этот принципиальный вопрос, в Офисе генерального прокурора попытались "сменить тему" – организовать незаконное вручение подозрения Илье Киве, основанием для которого стал бытовой конфликт народного депутата с ветераном АТО Михаилом Майманом, который перешел в драку.

По убеждению соратников Кивы, такой подход и реакция прокуроров на законный вопрос является очевидной попыткой уйти от прямого ответа и выгородить Порошенко и Стерненко, которые, опять же по убеждению членов "ОПЗЖ", должны преследоваться строго по уголовному кодексу.

"Произошедшее является очередным доказательством того факта, что украинская власть для совместного антинародного голосования за закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения заключила союз с политической силой Петра Порошенко "Европейская солидарность" и будет защищать его от уголовного преследования всеми средствами, в том числе и оказывая прямое давление на представителей принципиальных политических сил, которые продолжают добиваться привлечения преступников к ответу", - уверены в парламентской политсиле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардепу Илье Киве было вручено подозрение по ч.1. ст.122 УК Украины в связи с дракой, которую политик инициировал в одном из киевских ресторанов в центре столицы.





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