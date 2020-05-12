Журналисты узнали, как министр Криклий и фигуранты скандальных расследований создали теневой штаб

При министре инфраструктуры Владиславе Криклие действует теневой штаб, зарабатывающий на схемах в транспортной области и лоббирующий интересы отдельных компаний. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном на сайте "Апостроф".

Одной из инициатив группы Криклия стал законопроект "О внутреннем водном транспорте", принятом в первом чтении Верховной Радой. Этот проект уже получил массу негативных отзывов. В частности, глава самого большого украинского агрохолдинга "Нибулон" Алексей Вадатурский предупреждает, что закон в такой редакции уничтожит реки из-за разрешения сбрасывать на ходу сточные воды, узаконит расхищение недр через право свободно проводить дноуглубительные работы и продавать добытый песок, а также узаконивает схемы контрабанды горючего иностранным флотом.

Авторами законопроекта оказались депутаты фракции "Слуга народа", ставшие фигурантами ряда скандальных видео. Николай Тищенко недавно был уличен журналистами в том, что принадлежащий ему ресторан "Велюр" открыто работает, несмотря на карантин.

Другой автор законопроекта, глава комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель в прошлом году прославился благодаря "Криворожгейту". Видеозапись зафиксировала, как он вместе с другими депутатами "Слуги народа" в Кривом Роге проводит неформальное "собеседование" с будущим начальником полиции, обсуждая азартные игры, сбыт металлолома, покупку телеканала и схемы на "Криворожстали".

Именно Киселя и Криклия журналисты называют идеологами неформального транспортного картеля. "Два "дона" транспортного картеля в прочной связке успешно разворовывают транспортную отрасль, расставив на должности нужных людей, которые послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма", - пишет "Апостроф".

Журналисты напоминают, как депутат Александр Дубинский обвинил министра инфраструктуры в создании коррупционных схем в транспортной отрасли. Криклий назначил своим советником Андрея Батищева, который, по словам депутата, во время руководства Укравтодором якобы брал 12,5% "отката" с каждого контракта.

Среди других членов "велюрового картеля" журналисты называют фигуранта "пленок Ермака" и бывшего коллегу Криклия в МВД Павла Шевченко: "Именно Шевченко курирует коррупционные схемы в скандальной"Укртрансбезпеке", которая выдает лицензии на международные перевозки,занимается Администрацией морских портов Украины, которую на сегодняшний день возглавляет"нужный" и.о., сохраняя все теневые потоки". На "пленках" Шевченко упоминают в эпизоде с покупкой за 1 млн долларов должности главы Администрации морских портов Украины.

Журналисты указывают, что Криклий расставил на ключевые должности в министерстве своих людей. "Новым участником "транспортного картеля", а точнее подручным главных действующих лиц стал еще один криворожский "ценный кадр" с непростой судьбой - Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя. Недавно он получил важную и, безусловно, "хлебную" должность директора филиала УЗ "Центр управления промышленностью", - сообщает СМИ.

Как и Кисель, он выходец из Кривого Рога. Компанию "Днепротрубпласт", которой он владеет, подозревают в незаконном отмывании средств, говорится в материале.

"Надо полагать, что именно такие ценные кадры нравятся Киселю и Криклию. И им обязательно найдется работа в рамках картеля", - резюмирует "Апостроф".

Как сообщалось, Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая.

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