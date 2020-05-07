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Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

До 22 мая глобальных изменений в график работы общественного транспорта вносить не будут, - Криклий

сегодня, 10:06 599
Автор:

• Виолетта Комаровская

Криклий рассказал, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

Серьезные изменения в работу общественного транспорта в Украине до 22 мая вносить не будут. Об этом министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире программы "Сніданок с 1+1". Все глобальные изменения начнутся после этой даты. 

Еще в начале неделе Кабмин продлил карантин и связанные с ним ограничения до 22 мая. Именно эта дата и должна стать отправной точкой для внесения изменений в работу общественного транспорта в Украине, говорит Криклий. Сейчас, напомним, городской транспорт работает в спецрежиме. Есть ограничения по количеству пассажиров, например. Во многих городах перевозят только тех, у кого есть спецпропуска. Такие выдали ранее работникам стратегических предприятий. Метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре закрыт. 

Уже с 22 мая перечень лиц, которые получат право проезда на общественном транспорте значительно расширят. Среди них могут оказаться, например, представители малого бизнеса. Но к пассажирам будут предъявлять жесткие требования. 

"Общественный транспорт будет работать в рамках новой реальности. Будет действовать масочный режим, в местах скопления людей будут устраивать проверки температуры, также речь идет о постоянной дезинфекции", - отметил министр. 

А вот как быть с метро, в Министерстве инфраструктуры пока не знают. 22 мая его, вероятнее всего, не запустят. 

"В метро сложно контролировать, сколько людей зашло в вагоны. Чтобы отработать этот процесс требуется время. К 22 мая точно никто не будет готов к такому", - сказал Криклий. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как планирует выходить с карантина "Укрзализниця". 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/krikliy-rasskazal-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-posle-22-maya-1542174.html
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