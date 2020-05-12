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"НЕгерой нации": Савченко не оставляет шансов Королевской

Экс-нардеп Надежда Савченко стала седьмой участницей второго этапа в голосовании "Комментариев"

сегодня, 15:25 549
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"НЕгерой нации": Савченко не оставляет шансов Королевской

Портал "Комментарии" продолжает проводить опрос среди пользователей соцсетей, чтобы узнать, кого из украинских политиков они не любят больше всего. В этот раз наши читатели выбирали между кандидатурами двух женщин-депутатов: бывшей избранницы от народа Надежды Савченко и нынешней  Наталии Королевской. Победу с показателем в 59% процентов одержала Савченко. 


Помимо Савченко, во второй этап голосования вышли Виталий Кличко, Алексей Гончарук, Олег Тягнибок, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Юрий Луценко. 

Заключительная схватка в стартовом туре обещает быть самой жаркой. Два политика, которые за словом в карман не полезут. "Радикал" и опытный боец словесных баталий четырех прошлых созывов Верховной Рады Олег Ляшко встретился со своим наследником из нынешнего созыва парламента Алексеем Гончаренко. Проголосовать можно уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua
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