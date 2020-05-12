"НЕгерой нации": Савченко не оставляет шансов Королевской

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Портал "Комментарии" продолжает проводить опрос среди пользователей соцсетей, чтобы узнать, кого из украинских политиков они не любят больше всего. В этот раз наши читатели выбирали между кандидатурами двух женщин-депутатов: бывшей избранницы от народа Надежды Савченко и нынешней – Наталии Королевской. Победу с показателем в 59% процентов одержала Савченко.
Помимо Савченко, во второй этап голосования вышли Виталий Кличко, Алексей Гончарук, Олег Тягнибок, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Юрий Луценко.
Заключительная схватка в стартовом туре обещает быть самой жаркой. Два политика, которые за словом в карман не полезут. "Радикал" и опытный боец словесных баталий четырех прошлых созывов Верховной Рады Олег Ляшко встретился со своим наследником из нынешнего созыва парламента Алексеем Гончаренко. Проголосовать можно уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.
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