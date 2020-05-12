Во Франции расследуют громкое дело о сексуальных домогательствах: подозреваемый - 94-летний президент

В Париже прокуратура открыла уголовное дело в отношении 94-летнего экс-президента Франции - действующего члена Конституционного совета Валери Жискар д'Эстена. Как сообщает издание Sudinfo, столь высокопоставленное лицо является подозреваемым в сексуальных домогательствах.

Расследование проводят сотрудники бригады по борьбе с преступлениями против личности (BRDP), а в заявлении гособвинителей говорится следующее: "Бывший президент Валери Жискар д'Эстен является предметом расследования, открытого на жалобу немецкой журналистки Анн-Катрин Штраке, которая обвиняет его в сексуальных домогательствах в конце 2018 года".

Напомним, немецкая журналистка телеканала WDR Анн-Катрин Штраке заявила, что бывший президент Франции еще в декабре 2018 года несколько раз клал руку ей на ягодицы в ходе интервью в Париже. Также, по ее словам, во время прощания он пожелал журналистке "сладких снов" на немецком языке. После описанных событий журналистка решила обратиться к руководству телеканала WDR, который летом 2019 года отправил в офис бывшего президента Франции письмо, где назвал "неприемлемым" поведением политика по отношению к журналистке. В итоге в марте 2020 года Анн-Катрин Штраке обратилась в прокуратуру Парижа, а представитель Жискара ответил, что бывший президент Франции не помнит своей встречи с журналисткой.

37-летняя журналистка признается, что очень рада, что начинается расследование, и готова к сотрудничеству с полицией. Тем временем защита Валери Жискар д'Эстена от комментариев пока воздерживается.

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