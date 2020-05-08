Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

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Немецкая журналистка телеканала WDR Ана-Катрин
Штраке заявила, что бывший президент Франции еще в декабре 2018 года несколько
раз клал руку ей на ягодицы в ходе интервью в Париже. Также, по ее словам, во
время прощания он пожелал журналистке "сладких снов" на немецком языке.
После описанных событий журналистка решила обратиться к руководству
телеканала WDR, который
летом 2019 года отправил в офис бывшего президента Франции письмо, где назвал "неприемлемым"
поведением политика по отношению к журналистке.
В итоге в марте 2020 года Анн-Катрин Штраке обратилась в
прокуратуру Парижа, а представитель Жискара ответил, что бывший президент
Франции не помнит своей встречи с журналисткой.
Как сообщал портал "Комментарии", Байдена обвинила в
сексуальных домогательствах "человек Трампа".
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