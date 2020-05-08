Язык

Українська

Русский

Coinspot 08.05.2020

BTC/USD

9948.26

ETH/USD

213.54

LTC/USD

47.93

НБУ 08.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.35

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Франция Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах
НОВОСТИ Все новости

Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшему президенту Франции 94 года

сегодня, 23:19
Автор:

• Антон Корнилов

Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах Бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в возрасте 94 лет, который занимал свой пост в 1974-1981 годах, обвинили в сексуальные домогательствах в декабре 2018 года. Об этом сообщили во французском издании Le Monde.

Немецкая журналистка телеканала WDR Ана-Катрин Штраке заявила, что бывший президент Франции еще в декабре 2018 года несколько раз клал руку ей на ягодицы в ходе интервью в Париже. Также, по ее словам, во время прощания он пожелал журналистке "сладких снов" на немецком языке.

После описанных событий журналистка решила обратиться к руководству телеканала WDR, который летом 2019 года отправил в офис бывшего президента Франции письмо, где назвал "неприемлемым" поведением политика по отношению к журналистке.

В итоге в марте 2020 года Анн-Катрин Штраке обратилась в прокуратуру Парижа, а представитель Жискара ответил, что бывший президент Франции не помнит своей встречи с журналисткой.

Как сообщал портал "Комментарии", Байдена обвинила в сексуальных домогательствах "человек Трампа".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/valery-giscard-d-estaing-vise-par-une-plainte-pour-agression-sexuelle_6038886_823448.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...