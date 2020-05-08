Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в возрасте 94 лет, который занимал свой пост в 1974-1981 годах, обвинили в сексуальные домогательствах в декабре 2018 года. Об этом сообщили во французском издании

Le

Monde

.

Немецкая журналистка телеканала WDR Ана-Катрин Штраке заявила, что бывший президент Франции еще в декабре 2018 года несколько раз клал руку ей на ягодицы в ходе интервью в Париже. Также, по ее словам, во время прощания он пожелал журналистке "сладких снов" на немецком языке.

После описанных событий журналистка решила обратиться к руководству телеканала WDR, который летом 2019 года отправил в офис бывшего президента Франции письмо, где назвал "неприемлемым" поведением политика по отношению к журналистке.

В итоге в марте 2020 года Анн-Катрин Штраке обратилась в прокуратуру Парижа, а представитель Жискара ответил, что бывший президент Франции не помнит своей встречи с журналисткой.

Как сообщал портал "Комментарии", Байдена обвинила в сексуальных домогательствах "человек Трампа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!