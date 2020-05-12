Глава Меджлиса Чубаров раскритиковал Гордона за интервью с Поклонской

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и общественно-политический деятель Рефат Чубаров отметил, что опубликованное на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, дает возможность беспрепятственно распространяться намеренно извращенным и лживым фактам в адрес Украины от государственной изменницы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В только что показанном интервью Дмитрия Гордона с Поклонской, последняя, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой Поклонская и совершила военные преступления", - отмечает Чубаров в своей публикации.

Также он отметил, что такой сомнительный выбор гостя для интервью могут оценить другие представители украинской журналистики, но сам Чубаров считает последний выпуск передачи Гордона ничем иным как гранью политического мазохизма и неуважением к сотням судеб людей, которые изгнаны из родного Крыма или находятся в заключении.

"Все-таки предоставлять возможность военному преступнику, который пока еще удачно избегает наказания за совершенные им преступления против Украины, транслировать свою ложь с помощью украинских СМИ или украинского журналиста, это уже на грани политического мазохизма и является демонстрацией пренебрежения к судьбе сотен людей в Крыму, незаконно лишенных свободы в результате преступлений, совершенных Поклонской. И у журналистов должна быть грань отвращения...", - заключил лидер крымскотатарского движения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента Владимира Зеленского также заявили официальную позицию по комментариям Натальи Поклонской в отношении событий в Крыму в марте 2014 года и ее персонального вклада в аннексию полуострова Россией, которые она дала в интервью Дмитрию Гордону.





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