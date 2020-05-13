Нардеп Тищенко изменил свои показания о работе ресторана Велюр во время карантина

Николай Тищенко изменил свои показания касательно работы ресторана Велюр в условиях карантина. В интервью "Украинской правде" народный депутат, представляющий в парламенте партию "Слуга народа" сказал, что никакого штаба в заведении нет и не было, а его слова просто не правильно поняли.

Ресторан "Велюр" ранее журналисты из проекта Bihus info уличили якобы в том, что он принимал клиентов во время жесткого карантина, несмотря на запрет. Тогда Тищенко заявил, что заведение для посетителей закрыто, а там работает его депутатский штаб. Но теперь нардеп озвучил журналистам другую версию.

"В "Велюре" у меня нет там штаба. Этот ресторан работал только на вынос с самого первого дня, когда в Украину пришла эта проблема. А этот скандал создан искусственно", - сказал Тищенко.

Также он объяснил, где именно могло возникнуть недопонимание:

"В своем Инстаграме я пишу, что "бываю в "Велюре" по работе своего штаба или же для проведения персональных встреч." Видите казуистику вырванных из контекста слов?"

Поинтересовались журналисты и, почему, в таком случае, во время карантина в ресторане заметили народного избранника Антона Яценко и других высокопоставленных гостей: народных депутатов и бизнесменов.

"Действия депутата Яценко я контролировать не могу", - ответил Тищенко. И сказал, что не отвечает за то, что происходит в его же ресторане, пока его там нет.

Николай Тищенко настаивает на том, что ни он, ни его ресторан "Велюр" не нарушали правил карантина. Наоборот, пытаются помочь в борьбе с коронавирусом. Например, собирают помощь для больниц.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что журналисты заметили во время карантина посетителей в салоне красоты жены нардепа Николая Тищенко.

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