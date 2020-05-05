"Велюр" ничему не учит: СМИ заметили клиенток в салоне красоты супруги нардепа Тищенко

Киевский салон красоты, который принадлежит жене народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Тищенко, успевшему оскандалиться с нарушением карантина в ресторане "Велюр", Алле Барановской, также продолжает частично работать и получает прибыль в период запрета из-за пандемии. Об этом утверждают журналисты телепроекта "Гроші", выпустившие очередное расследование.

Так, согласно полученным материалам, салон Барановской не оказывает прямых услуг от мастеров-парикмахеров и маникюрщиц, но продает товары профессиональной салонной косметики своим постоянным клиенткам, которые посещают здание салона даже без защитной маски.

При этом на официальном сайте сети салонов и магазинов косметики, которая принадлежит жене Тищенко, указано, что все товары продаются исключительно в онлайн-режиме и прямых контактов с покупателями у сотрудников отрасли красоты нет.

Барановская, по словам корреспондентов проекта, отказалась давать комментарии по этому поводу, сославшись на изобилие журналистов под стенами ее столичных заведений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский сделал строгий выговор народному депутату Александру Тищенко, который оказался в центре скандала с рестораном "Велюр", который несмотря на карантин, продолжил работать "для своих".





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