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Определись все участники второго этапа проекта "НЕгерой нации"

Первый этап голосования "Комментариев" подошел к концу - в последнем "матче" Алексей Гончаренко обошел Олега Ляшко

сегодня, 14:02
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Определись все участники второго этапа проекта "НЕгерой нации"

Алексей Гончаренко стал заключительным участником второго этапа нашего проекта. Депутат от фракции "Европейская солидарность" не оставил шансов Олегу Ляшко, набрав 59% голосов пользователей "Комментариев" во всех соцсетях. 


Помимо сегодняшнего победителя, за победу продолжат сражаться Виктор Янукович, Петр Порошенко, Олег Тягнибок, Юрий Луценко, Надежда Савченко, Алексей Гончарук и Виталий Кличко. 

Второй этап мы традиционно начнем битвой двух экс-президентов: Петра Порошенко и Виктора Януковича. Проголосовать можно уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua
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