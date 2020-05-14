Определись все участники второго этапа проекта "НЕгерой нации"

Алексей Гончаренко стал заключительным участником второго этапа нашего проекта. Депутат от фракции "Европейская солидарность" не оставил шансов Олегу Ляшко, набрав 59% голосов пользователей "Комментариев" во всех соцсетях.





Помимо сегодняшнего победителя, за победу продолжат сражаться Виктор Янукович, Петр Порошенко, Олег Тягнибок, Юрий Луценко, Надежда Савченко, Алексей Гончарук и Виталий Кличко.

Второй этап мы традиционно начнем битвой двух экс-президентов: Петра Порошенко и Виктора Януковича. Проголосовать можно уже сейчас.

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Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.

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