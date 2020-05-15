"НЕгерой нации": украинцы сделали выбор между Януковичем и Порошенко

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Второй этап голосования в рамках проект "НЕгерой нации" открывали два предыдущих президента Украины – Виктор Янукович и Петр Порошенко. Как показали результаты, украинцы больше недовольны работой как раз последнего. Против него проголосовало 69% пользователей "Комментариев" во всех соцсетях за сутки.
Сегодня мы предлагаем на ваш выбор двух политиков, которые знают, что такое СИЗО, не понаслышке. Экс-министр МВД Юрий Луценко против бывшего нардепа Надежды Савченко. Выбор за вами. Проголосовать можно уже сейчас
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.
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