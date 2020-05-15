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"НЕгерой нации": украинцы сделали выбор между Януковичем и Порошенко

Портал "Комментарии" продолжает серию опросов, чтобы узнать, кого из политиков пользователи соцсетей не любят больше всего

сегодня, 18:30
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"НЕгерой нации": украинцы сделали выбор между Януковичем и Порошенко

Второй этап голосования в рамках проект "НЕгерой нации" открывали два предыдущих президента Украины – Виктор Янукович и Петр Порошенко. Как показали результаты, украинцы больше недовольны работой как раз последнего. Против него проголосовало 69% пользователей "Комментариев" во всех соцсетях за сутки. 

Сегодня мы предлагаем на ваш выбор двух политиков, которые знают, что такое СИЗО, не понаслышке. Экс-министр МВД Юрий Луценко против бывшего нардепа Надежды Савченко. Выбор за вами. Проголосовать можно уже сейчас

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua
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