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Интервью Гордона с Гиркиным: журналист сделал сенсационное заявление

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон сообщил, что интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) было сделано при содействии СБУ

сегодня, 00:56
Автор:

• Максим Иванов

Интервью Гордона с Гиркиным: журналист сделал сенсационное заявление

Дмитрий Гордон сразу после окончания прямой трансляции интервью с лидером боевиков так называемой "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) записал видеообращение к украинцам, где объяснил мотивы двух последних бесед. 

"Интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным был сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами... Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге и станут одними из основных свидетельских показаний в деле об аннексии Крыма и оккупации Донбасса...", - сказал Гордон.

Как ранее писали "Комментарии", заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов  заявил, что интервью украинского журналиста  Дмитрия Гордона с бывшим главарем так называемых формирований "ЛДНР" Игорем Гиркиным подлежит тщательному изучению правоохранительными органами.

Так, по словам Мамедова, во время передачи были озвучены и оглашены сведения, которые помогут следствию в Украине разобраться в виновных лицах против суверенитета и многочисленных преступлений во время оккупации Донбасса.

"Использование органами прокуратуры и досудебного расследования информации из интервью подозреваемых и обвиняемых лиц достаточно распространенная мировая практика. Такие интервью ценны дополнительными фактажем, деталями. Например, так называемая "прокурор" Крыма подтвердила, что ей известно о подозрении и уголовном преследовании против нее в Украине", - указал замгенпрокурора.


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