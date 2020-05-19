Порошенко-Байден: нардеп опубликовал запись разговора о "смотрящем" за Украиной

В сети интернет появилась запись переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США. Сам разговор опубликовал народный депутат Андрей Деркач.

Как следует из записи, президент Порошенко докладывает вице-президенту США, что не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генеральному прокурору Шокину написать заявление об отставке по результатам встречи Байдена и Порошенко. Также Байден поздравил Порошенко с новым генпрокурором и, в частности, отметил, что будет содействовать в получении кредита для Украины.

По мнению авторов размещенной публикации, данная запись будет серьезной проверкой украинской правоохранительной системе, поскольку в ней можно усмотреть признаки государственной измены.

Источник Telegram-канала "Легитимный" сообщает, что по его сведениям, на Порошенко откроют уголовное производство в связи с этми инцидентом.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о сравнении Порошенко и Трампа.





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