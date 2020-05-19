Саакашвили поддержал Гордона в скандале из-за интервью с Гиркиным

К резонансу, который в украинском обществе возник на почве выхода скандального интервью известного журналиста Дмитрия Гордона с преступником в международном розыске Игорем Гиркиным, присоединился и глава реформ в Украине Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии выступил в защиту журналистских ценностей Гордона и раскритиковал людей, которые занимаются его информационной травлей.

По словам Саакашвили, Гордон выполнил свой профессиональный долг и выбор его собеседников никак не сказывается на его гражданской позиции, поскольку он настоящий патриот и помогает следствию в обвинении крупнейшего террориста перед его фактическим судом в Украине и Гааге.

"Кому повредило то, что именно Гордон задал ему все те вопросы, которые не могли задать другие? Конечно, лучше, чтобы вопросы в этом случае задавал не журналист, а сразу следователь, но я думаю, что это всё — путь к выяснению правды, к саморазоблачению террориста и разоблачению его хозяев", - написал политик на своей странице в Facebook.

Также он опроверг все обвинения Гордона в его симпатии к врагам Украины, пособничеству сепаратизму и рассказал, как именно проявляется настоящий патриотизм.

"Попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям — это просто отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире. Любовь к Родине выражается в других вещах. Не в ущемлении свободы слова и перекрытии средств информации. В современном мире перекрыть информацию невозможно. Главное, чтобы у нас была информация, чтобы мы умели её интерпретировать и были тверды в наших убеждениях", - обозначил Саакашвили.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после возникшего скандала Дмитрий Гордон попробовал оправдаться тем, что интервью с Игорем Гиркиным, а также Натальей Поклонской, были проведены при содействии органов СБУ в интересах следствия, однако сама Служба такую информацию опровергла.





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