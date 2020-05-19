СБУ опровергла свою причастность к интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

Служба безопасности Украины отрицает, что принимала какое-либо участие в организации интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона, которое он провел с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелковым), которые находятся в международном розыске. Об этом указали в пресс-службе СБУ на своей странице в Facebook.

Так, Служба Безопасности отметила, что указанные интервью, вызвавшие высокий резонанс в украинском обществе, были целиком инициированы автором цикла интервью - самим Гордоном.

При этом ведомство не отрицает, что данные передачи и ответы подозреваемых в военных преступлениях против суверенитета Украины внимательно исследуется, а сами интервью Гордона можно считать косвенными доказательствами в данном следствии.

"Вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства", - отметили в СБУ.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты уже сделали тщательный анализ беседы украинского журналиста с двумя подозреваемыми в особо тяжких преступлениях и указали, какую пользу они могут принести.

Напрмимер, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко обращает внимание, что в интервью Гиркина, которое длилось почти четыре часа, прозвучало лишь несколько фраз, которые он раньше не озвучивал.

"В частности, это касается расстрелов трех конкретных украинских активистов, открыто выступивших против боевиков. Однако, учитывая склонность к хвастовству самого террориста – он заявлял немало вещей в своих интервью и раньше. И их можно было бы так же использовать для международных судов, которые сегодня ведет Украину против России. Более того, сам Гиркин сегодня проходит обвиняемым, по меньшей мере, по делу сбитого Боинга", – считает Богдан Петренко.

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