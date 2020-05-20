Нардепы от "ОПЗЖ" требуют от Офиса генпрокурора расследования по биолабораториям США

Депутаты ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин сегодня обратились в Офис генпрокурора с требованием проверки следственным путём информации о незаконной деятельности бактериологических лабораторий США на территории Украины. Об этом Кузьмин написал на своей странице в Facebook.



Парламентарий указал, что они с коллегой настаивают на возбуждении уголовного дела и уголовно-правовой оценке как деятельности американских военных биологов, так и украинских чиновников, скрывающих соответствующую информацию от украинских граждан.

"О результатах рассмотрения депутатского обращения обязательно проинформирую", - подчеркнул Кузьмин в своем сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук с прошлого месяца заявлял о секретных биолабораториях, которые США используют на территории Украины.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!