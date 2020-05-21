"НЕгерой нации": украинцы помнят ошибки Гончарука

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9362.59
ETH/USD
208.00
LTC/USD
43.85
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.38
Портал "Комментарии" продолжает проект "НЕгерой нации", в рамках которого наши читатели определяют самого нелюбимого отечественного политика в истории Украины. В этот раз у нас была битва политиков разных школ и поколений. Опытный боец Юлия Тимошенко, которая с конца 90-х годов стабильно держится на небосклоне украинского политикума сразилась с Алексеем Гончаруком, успевшим побыть на должности премьер-министра всего полгода. Мнение пользователей в соцсетях разделилось, но суммарно с показателем в 64% победу одержал Гончарук.
Последнего полуфиналиста определяем сегодня. Как на подбор, остались два "крутейших" спикера - депутат фракции "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко и мэр Киева Виталия Кличко. Проголосовать можно уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости