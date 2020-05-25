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Главная Новости Политика Скандалы "НЕгерой нации": определились все полуфиналисты проекта
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"НЕгерой нации": определились все полуфиналисты проекта

Портал "Комментарии" вместе с вами приближается к развязке голосования за самого нелюбимого политика страны

сегодня, 17:05
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"НЕгерой нации": определились все полуфиналисты проекта

Последним полуфиналистом проекта "НЕгерой нации" стал Алексей Гончаренко, который уверенно обошел мэра Киева Виталия Кличко. Пользователи соцсетей портала проголосовали "за" депутата от фракции "Европейская солидарность" в 82% случаев. 

Таким образом, у нас определилась четвёрка полуфиналистов. Помимо Гончаренко, в решающую стадию прошёл экс-премьер Алексей Гончарук, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и пятый президент Пётр Порошенко. 

Сегодня в первом полуфинале - борьба старой власти и новой: Порошенко против Гончарука. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua
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