"НЕгерой нации": определились все полуфиналисты проекта

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Последним полуфиналистом проекта "НЕгерой нации" стал Алексей Гончаренко, который уверенно обошел мэра Киева Виталия Кличко. Пользователи соцсетей портала проголосовали "за" депутата от фракции "Европейская солидарность" в 82% случаев.
Таким образом, у нас определилась четвёрка полуфиналистов. Помимо Гончаренко, в решающую стадию прошёл экс-премьер Алексей Гончарук, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и пятый президент Пётр Порошенко.
Сегодня в первом полуфинале - борьба старой власти и новой: Порошенко против Гончарука. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.
Фейсбук (в закреплённом посте);
Твиттер (в закрепленном посте)
ВКонтанте (в закреплённом посте);
Телеграм-канал (в закреплённом посте);
Инстаграм (в истории).
Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.
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