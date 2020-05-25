Лидеров "ОПЗЖ" могут привлечь к ответственности за госизмену

Сегодня Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести ведомость в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по факту их возможных действий, которые можно расценивать как государственную измену. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская на своем Facebook.

Речь идет о нескольких встречах в Москве, которые Юрий Бойко и Виктор Медведчук проводили с президентом России Владимиром Путиным и депутатами Госдумы.

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", - указала Бобровская в сообщении.

Также она добавила, что во время заседания судья указала на явное свидетельство признаков преступления в данном процессе, а значит, высока вероятность, что подозрения оппозиционным политикам могут завершиться реальной уголовной ответственностью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп от фракции "Голос" Сергей Рахманин раскритиковал президента Владимира Зеленского за пренебрежительное отношение в адрес парламентариев.

"Зеленский почему-то воспринимает высший законодательный орган, который называется Верховная Рада, как какое-то приложение к Офису президента. Точно такое же отношение он транслирует и на Кабинет министров на удивление. Я ему вежливо рекомендовал посмотреть Конституцию; он когда-то говорил, что он ее читал - ну, дай Бог", - сказал Сергей Рахманин.







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