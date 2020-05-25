Эксперт о скандале с записями Порошенко-Байдена: Сегодня общество ностальгирует за "многовекторностью" Кучмы-Медведчука

Леонид Кучма – лучший президент Украины - это не простая ностальгия, а "общественный запрос на возобновление сильной государственности и возвращение национального суверенитета". Об этом в своем блоге издания "Корреспондент" пишет политический аналитик и журналист Роман Губриенко.

Губриенко поясняет, что высокая оценка эпохи Кучмы, согласно недавним результатам социологического опроса группы "Рейтинг", неразрывно связана со знаковыми государственными фигурами того времени.

В качестве примеров знаковых фигур Губриенко приводит первого космонавта Леонида Каденюка, министра внутренних дел Юрия Кравченко, главу Администрации президента Виктора Медведчука.

"Глядя на нынешний разгул преступности, понятно, почему украинцы с теплотой вспоминают те времена, когда МВД руководил генерал Юрий Кравченко, который вел непримиримую борьбу с криминалитетом. Многим запомнились его бескомпромиссные, а порой и очень жесткие методы работы, когда самые кровожадные "криминальные авторитеты" отправились в мир иной, потому что не захотели прекратить беспредельничать. Были разгромлены ОПГ Черепа, Князя, Солохи. Кравченко разгромил орудовавшую в Киеве и Донецкой области "банду Кушнира", - приводит в качестве аргументов журналист.

Также Губриенко добавил, что в свете недавнего скандала Байден-Порошенко "многовекторность" Кучмы-Медведчука воспринимается совсем по-другому, потому что тогда Украина демонстрировала умение отстаивать свои национальные интересы.

"Сегодня, когда гремит скандал вокруг разговоров Байдена с Порошенко, совсем по-другому воспринимается и "многовекторность" Кучмы, которая была максимально нацелена отстаивание национальных интересов Украины в мире. Ключевую роль в ее формировании играл тогдашний глава Администрации президента Виктор Медведчук. Именно глава АП неожиданно для политической элиты США положил конец американской спецоперации с целью сделать Украину виноватой в продаже РЛС "Кольчуга" в Ирак в нарушение режима санкций", - резюмирует журналист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге украинских президентов Украины с момента ее независимости, по версии наших читателей.

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