В САП призвали Венедиктову не позорить правоохранительную систему

Руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратилось к главе Офисе генпрокурора Ирине Венедиктовой с критикой в адрес ее сведения личных счетов с правоохранительными структурами путем публикации видеороликов и постов в социальных сетях. Об этом пресс-служба САП написала на своей странице в Facebook.

Ведомство отмечает, что подобные поступки от представителя высшего правоохранительного органа Украины не соответствуют мировым стандартам и имеют обратный эффект в обществе.

"Работа САП и НАБУ не согласуется со старыми стандартами работы правоохранительной системы, а запущен маховик антикоррупционной борьбы невозможно остановить, ведь он не зависит от фамилий руководителей. В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущеных, так называемыми "политическими элитами", процессы переподчинении нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства", - указано с сообщении.

САП настойчиво призвала Венедиктову не принимать участие в подобных процессах и не оказывать давления на прокуроров, что является позором для всей правоохранительной системы.

При этом в публикации указано, что в настоящий момент САП рассматривает более 200 уголовных производств по делам, которые "еще пять лет назад решались в режиме онлайн по одному звонку заинтересованных лиц".

"Миллиардные схемы в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и других сферах экономической деятельности прекращении вследствие совместных усилий Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Мы уверены, что виновные обязательно понесут предусмотренную законом ответственность по приговорам. И это должны быть именно приговоры и именно суд, и только Высшего антикоррупционного суда, а не "хотелок" следователя, детектива или прокурора", - резюмируют в САП.

Отметим, что ранее Ирина Венедиктова обвинила САП в бездействии и заявила, что это требует ее реагирования. Соответствующий ролик был размещен на сайте Офиса генерального прокурора.

В ответ на это прокуроры САП обнародовали открытое письмо, в котором выразили свое категорическое несогласие с критикой, а также отметили, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП.

Комментируя это письмо, генпрокурор обратилась к САП с предложением продемонстрировать конкретные результаты их работы.

"Оценку работы прокурора дает суд. Не надо оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или нареканий в адрес ваших коллег из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться или хотя бы за 5 лет вашего существования. Этого будет достаточно. И покажите этот результат сейчас ", - написала Венедиктова.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса генпрокурора назвала своих "хейтеров" в социальных сетях рыбами-прилипалами.





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