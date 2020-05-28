"НЕгерой нации": украинцы вновь высказались против Порошенко

В первом полуфинале проекта "НЕгерой нации" сошлись пятый президент Украины Петр Порошенко и представитель новой власти, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Пользователи "Комментариев" во всех соцсетях в 69% случаев высказались против Порошенко.

Сегодня же мы узнаем имя второго финалиста проекта. Претендента, как всегда, два. Это бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.

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