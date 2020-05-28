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Главная Новости Политика Скандалы Раскол в "Самопомочи" Андрея Садового: фракцию покинули сразу 5 депутатов
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Раскол в "Самопомочи" Андрея Садового: фракцию покинули сразу 5 депутатов

Сразу 5 депутатов Львовского горсовета вышли из фракции "Самопомоч" Андрея Садового и объявили себя внефракционными

28 мая 2020, 13:42 comments527
Автор:

Виолетта Комаровская

Раскол в "Самопомочи" Андрея Садового: фракцию покинули сразу 5 депутатов

В "Самопомочи" Андрея Садового во Львовском горсовете произошел раскол. Покинуть фракцию решили сразу 5 депутатов. Сегодня во время сессии они зачитали перед коллегами свое обращение.

Во время заседания депутаты все вместе вышли к трибуне и заявили, что больше не желают работать под руководством лидера "Самопомочи" Андрея Садового. 

"Человеческие ценности важнее для нас, чем политические амбиции некоторых персонажей. Каждый может сделать свой выбор: или молча согласиться с позицией партии, даже если она вызывает внутренние противоречия, или же прекратить работать по двойным стандартам", - заявили депутаты. 

Все они решили выйти из фракции. А те, кто был членом партии "Самопомич", покинул и ее тоже. 

"Мы продолжим работать в городском совете Львова 7 созыва, но уже как внефракционные", - подытожили депутаты. 

Свои подписи под заявлением поставили Олег Береза, Ольга Посыпанко, Тарас Кльофа, Елена Пасевич и Игорь Стояновский. Депутаты решили создать свою депутатскую группу, которую назвали "Внефракционные". Возглавила ее Елена Пасевич. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в преддверии местных выборов представители 10 партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют разрешить им объединяться в блоки и союзы, чтобы идти на выборы вместе. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1181281118900626
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