Раскол в "Самопомочи" Андрея Садового: фракцию покинули сразу 5 депутатов

В "Самопомочи" Андрея Садового во Львовском горсовете произошел раскол. Покинуть фракцию решили сразу 5 депутатов. Сегодня во время сессии они зачитали перед коллегами свое обращение.

Во время заседания депутаты все вместе вышли к трибуне и заявили, что больше не желают работать под руководством лидера "Самопомочи" Андрея Садового.

"Человеческие ценности важнее для нас, чем политические амбиции некоторых персонажей. Каждый может сделать свой выбор: или молча согласиться с позицией партии, даже если она вызывает внутренние противоречия, или же прекратить работать по двойным стандартам", - заявили депутаты.

Все они решили выйти из фракции. А те, кто был членом партии "Самопомич", покинул и ее тоже.

"Мы продолжим работать в городском совете Львова 7 созыва, но уже как внефракционные", - подытожили депутаты.

Свои подписи под заявлением поставили Олег Береза, Ольга Посыпанко, Тарас Кльофа, Елена Пасевич и Игорь Стояновский. Депутаты решили создать свою депутатскую группу, которую назвали "Внефракционные". Возглавила ее Елена Пасевич.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в преддверии местных выборов представители 10 партий обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют разрешить им объединяться в блоки и союзы, чтобы идти на выборы вместе.

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