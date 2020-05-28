"НЕгерой нации": финал. Помогите определить самого зашкваренного политика Украины

По итогам второго полуфинала проекта "НЕгерой нации" в решающий этап голосования пробился народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Нелюбовь к нардепу от франции "Европейская солидарность" высказали 53% пользователей соцсетей "Комментариев" суммарно, что на шесть процентов больше, чем у его соперника, бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Таким образом, финал у получился однопартийным, ведь победителем первого полуфинала стал пятый президент Украины и лидер "ЕС" Петр Порошенко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас.

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте)

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!