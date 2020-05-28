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Главная Новости Политика Скандалы "НЕгерой нации": финал. Помогите определить самого зашкваренного политика Украины
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"НЕгерой нации": финал. Помогите определить самого зашкваренного политика Украины

Портал "Комментарии" завершает серию голосований проекта "НЕгерой нации". В финале противостоять Петру Порошенко будет его однопартиец Алексей Гончаренко

28 мая 2020, 15:58 comments562
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Комментарии

"НЕгерой нации": финал. Помогите определить самого зашкваренного политика Украины

По итогам второго полуфинала проекта "НЕгерой нации" в решающий этап голосования пробился народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Нелюбовь к нардепу от франции "Европейская солидарность" высказали 53% пользователей соцсетей "Комментариев" суммарно, что на шесть процентов больше, чем у его соперника, бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Таким образом, финал у получился однопартийным, ведь победителем первого полуфинала стал пятый президент Украины и лидер "ЕС" Петр Порошенко. Проголосовать можно в соцсетях "Комментариев" уже сейчас. 

Фейсбук (в закреплённом посте);

Твиттер (в закрепленном посте) 

ВКонтанте (в закреплённом посте);

Телеграм-канал (в закреплённом посте);

Инстаграм (в истории).

Напомним, проект "НЕгерой нации: выбираем самого зашкваренного политика Украины XXI века" определяет, кого украинцы не любят больше всего из украинских политиков.


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Источник: https://comments.ua
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