Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 18.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Пожар в одесском колледже: названа причина и установлены все погибшие

Следователи отчитались о ходе расследования пожара в Одессе и уточнили причину возникновения огня в колледже

17 декабря 2019, 15:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Неисправность электропроводки или бытовых электроприборов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала вероятной причиной пожара 4 декабря, который унес жизни 16 человек. Об этом заявил на брифинге начальник облуправления Национальной полиции Олег Бех, передает УНИАН.

Напомним, ранее в расследовании отрабатывались три причины возникновения огня: неисправность электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

Также Бех отметил, что продолжаются допросы всех подозреваемых, назначили 63 различные экспертизы, в том числе, молекулярно-генетические. На помощь следователям в осмотре места события подключились столичные эксперты. В полиции говорят, что предстоит еще отработать ряд важных деталей этого трагического пожара.

Сообщается, что 11 тел погибших еще не выданы родственникам. Однако Бех заверил, что все личности погибших – установлены, но необходимо дождаться результатов молекулярно-генетических экспертиз.

Ранее "Комментарии" рассказали, что во время расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта.

Источник: https://www.unian.net/society/10797944-pozhar-v-odesskom-kolledzhe-proizoshel-iz-za-neispravnosti-elektrooborudovaniya-policiya.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...