Пожар в одесском колледже: названа причина и установлены все погибшие

Неисправность электропроводки или бытовых электроприборов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала вероятной причиной пожара 4 декабря, который унес жизни 16 человек. Об этом заявил на брифинге начальник облуправления Национальной полиции Олег Бех, передает УНИАН.

Напомним, ранее в расследовании отрабатывались три причины возникновения огня: неисправность электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.

Также Бех отметил, что продолжаются допросы всех подозреваемых, назначили 63 различные экспертизы, в том числе, молекулярно-генетические. На помощь следователям в осмотре места события подключились столичные эксперты. В полиции говорят, что предстоит еще отработать ряд важных деталей этого трагического пожара.

Сообщается, что 11 тел погибших еще не выданы родственникам. Однако Бех заверил, что все личности погибших – установлены, но необходимо дождаться результатов молекулярно-генетических экспертиз.

Ранее "Комментарии" рассказали, что во время расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта.