Пожар в одесском колледже: названа причина и установлены все погибшие

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Неисправность электропроводки или бытовых
электроприборов в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного
бизнеса стала вероятной причиной пожара 4 декабря, который унес жизни 16 человек. Об этом
заявил на брифинге начальник облуправления Национальной полиции Олег Бех, передает
УНИАН.
Напомним, ранее в расследовании отрабатывались три
причины возникновения огня: неисправность
электропроводки или электроприборов, неосторожное обращение с огнем или же
умышленный поджог. Как сообщил Бех, возгорание произошло на третьем этаже
колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу.
Вскоре проведут пожарно-техническую экспертизу: она позволит сформировать
окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.
Также Бех отметил, что продолжаются допросы всех
подозреваемых, назначили 63 различные экспертизы, в том числе,
молекулярно-генетические. На помощь следователям в осмотре места события подключились
столичные эксперты. В полиции говорят, что предстоит еще отработать ряд важных
деталей этого трагического пожара.
Сообщается, что 11 тел погибших еще не выданы
родственникам. Однако Бех заверил, что все личности погибших – установлены, но
необходимо дождаться результатов молекулярно-генетических экспертиз.
Ранее "Комментарии" рассказали, что во время
расследования полиция обнаружила массу нарушений пожарной безопасности. К примеру, в колледже была старая
сигнализация, а огнетушитель - нашли под кроватью коменданта.
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