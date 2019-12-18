В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

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Сегодня в большей части страны объявлен первый уровень
опасности из-за туманов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным
ситуациям.
По информации ведомства, в среду в южных, восточных и
большинстве центральных областей туман: видимость будет 200-500 метров. Кроме того, в
Карпатах порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).
Ранее мы писали о том, что в Украине зима продолжает радовать любителей тепла. В Украинском гидрометцентре на 18 декабря прогнозируют солнечный день без осадков с минимальными отметками в +5 градусов.
Как сообщало издание "Комментарии", в последнее
время экологические проблемы и климат все чаще становятся причиной конфликтных ситуаций.
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