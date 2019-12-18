В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Сегодня в большей части страны объявлен первый уровень опасности из-за туманов, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, в среду в южных, восточных и большинстве центральных областей туман: видимость будет 200-500 метров. Кроме того, в Карпатах порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

Ранее мы писали о том, что в Украине зима продолжает радовать любителей тепла. В Украинском гидрометцентре на 18 декабря прогнозируют солнечный день без осадков с минимальными отметками в +5 градусов.

Как сообщало издание "Комментарии", в последнее время экологические проблемы и климат все чаще становятся причиной конфликтных ситуаций. Кроме того, с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет там жить и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия.