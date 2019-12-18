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Подробности бунта в СИЗО: арестант угрожал женщине-психологу и ее семье

Госслужащие говорят, что насилие в отношении арестантов не применяли

сегодня, 10:45
Автор:

• Елена Волкова

Стали известны подробности бунта в СИЗО, который произошел в Кропивницком в понедельник. Как сообщили на своей странице в Facebook сотрудники уголовно-исполнительной службы Украины, нападение на работников изолятора, о котором сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, действительно имело место быть. Однако чиновники опровергли то, что ситуация остается неконтролируемой.

Так, по информации исполнительной службы, около 13:00 арестант совершил нападение на женщину-психолога, угрожая расправой ей и ее семье. Мужчина нанес сотруднице изолятора телесные повреждение, после чего на место вызвали подкрепление в числе оперативников ГУНП Кировоградской области. В то же время, в поддержку арестанта-агрессора выступили его приятели по СИЗО, которые колотили в двери и поломали инвентарь в камерах.

Сейчас в "Кропивницком следственном изоляторе", по информации госслужащих, ситуация остается стабильной, а физические меры по отношению к арестантам не применялись. Также чиновники рапортуют о состоянии коллеги-психолога: несмотря на различные травмы, в медпомощи женщина не нуждается. А вот арестант, который подстрекал всех к бунту, давать письменные показания отказывается. Когда на место прибыли сотрудники прокуратуры, он по-прежнему вел себя агрессивно и нецензурно выражался в отношении правоохранителей.

Как ранее сообщали "Комментарии", бунт начался, когда один из арестантов должен был забрать свои вещи, чтобы отправиться в другой изолятор. "Ему дали возможность сходить за вещами и попрощаться со всеми, что последний использовал для того, чтобы не подчиняться требованиям правоохранителей. Он сагитировал других арестантов к непокоре и заручился поддержкой под предлогом, что в другом месте его якобы будут бить", - рассказал Сергей Старенький. - По дороге к камере он воспользовался тем, что не был под присмотром, и зашел в кабинет к женщине-психологу, с которой у него сложились неприязненные отношения. Он нанес ей несколько ударов за то, что та якобы говорила ранее что-то в его адрес ". По словам Старенького, сотрудники были вынуждены перейти в админздание, и по состоянию на вчера ситуация в СИЗО оставалась неконтролируемой.

Источник: https://www.facebook.com/adkvsu/?__tn__=kC-R&eid=ARDtqEyPaUJWHzkIOwd-o5ODVUYzzTgo1aIlC-FrOhusnxFjYyCzowH5OKpz6QJZIZczU9UB2k2qO3k4&hc_ref=ARQhhWbGnChdoprbMf7lxQO6i6gIHlUsUMoo7Drs4RXzwQ3Nr5f58hxTk8gB68XTIrQ&fref=nf
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