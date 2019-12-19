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Направились на Крещатик: акция против открытия рынка земли набирает обороты

В Киеве противники «земельных законопроектов» не прекращают митинг

сегодня, 13:03
Автор:

• Таисия Ерохина

Участники митинга против открытия рынка земли, которые были в течение последних трех дней возле Верховной Рады, сейчас направляются к Крещатику и планируют его перекрыть. Такое решение аргументируют тем, что "власть их не слышит". Об этом с места событий информирует корреспондент "Комментариев".

"Мы вышли протестовать против введения рынка земли. Мы не против земельной реформы, но она не может быть принята в таком виде, как сегодня. Сейчас нам предлагают "мадагаскарский вариант", где будет продана крупным корпорациям вся наша страна. Если сегодня это закон примут то завтра нашего государства не будет. Будет через два года голода, дети станут беженцами. Ибо сельхозземли приравняли и заповедники, и леса, и водоемы", - сказал Олег Полищук, фермер с Ровненщины. По его словам, протест продолжится "до победы".

Кроме того, протестующие предупредили о своих будущих планах. Так, если власть до завтрашнего дня не примет требования митингующих и не отменит все законы о земле, то они намерены перекрывать полностью всю Украину.

"Сегодня будут перекрыты все основные магистрали в Украине, пока не отменят законы 2342 и 2345", - сказала "Комментариям" участница акции, фермер Валентина.

Пока не происходило столкновений между участниками акции и полицией. Правоохранители по-прежнему находятся на месте акции.

Напомним, 17 декабря возле гостиницы "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли. Впоследствии в МВД подвели итоги столкновений под Радой.

Источник: https://comments.ua/
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