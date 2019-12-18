В МВД подвели итоги вчерашних столкновений под Радой

В результате столкновений полиции с протестующими в районе Верховной Рады пострадали 34 человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



Так, в столкновениях пострадали 23 правоохранителя. Из них 12 полицейских и 5 бойцов Нацгвардии были доставлены в больницу. За медицинской помощью обратились еще 11 граждан, среди которых был журналист, который освещал акцию протеста. Заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что организаторы протестных акций брали на себя обязательство не нарушать общественный порядок и проводить мирные собрания.



"Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека", - подчеркнул Яровой.

Как сообщал сайт "Комментарии", 17 декабря возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли.

Активисты "Национального корпуса", которые протестовали против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.

В "Национальном корпусе" заявили, что просто помогали фермерам устанавливать палатки, когда на них напала полиция.