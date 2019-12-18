Слишком интеллигентные: в «Нацкорпусе» рассказали свою версию событий под Радой

Представитель "Национального корпуса" Александр Алферов заявил, что столкновения с полицией, которые произошли 17 декабря недалеко от Верховной Рады, были спровоцированы правоохранителями. Об этом сообщает корреспондент издания "Комментарии".



"Первая драка была спровоцирована. Там были палатки фермеров. Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" помогали устанавливать эти палатки, поскольку фермеры не знали как это делать. Но в первой драке мы все разошлись, поскольку поняли, что абсолютная глупость вступать в конфронтации с людьми, которые якобы приехали нас здесь охранять", - пояснил представитель "Нацкорпуса".



По его словам, вторая потасовка была зачисткой.



"Хочу подчеркнуть, что здесь произошло осквернение всех норм законов. Здесь были задержаны не только мужчины, но и девушки. Возрастной ценз в расчет не брался, людей били. Кроме того, активисты зафиксировали кражи личных вещей со стороны полиции", - добавил националист.



Алферов отметил, что силовики избили всех присутствующих возле палаток.



Он добавил, что "Национальный корпус" и в следующем году будет поддерживать фермеров, которые выступают против продажи земли.



Как сообщал сайт "Комментарии", 17 декабря возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли.

Активисты "Национального корпуса", которые протестовали против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.



Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что в результате столкновений пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были госпитализированы. Всего полиция задержала 26 участников акции протеста.