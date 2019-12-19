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Перекрыли Крещатик: протестующие требуют отмены земельных законопроектов

Движение транспорта на Крещатике пришлось ограничить

сегодня, 14:05
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве митинг против открытия рынка земли от Верховной Рады Украины переместился на Крещатик. Об этом информирует с места событий корреспондент издания "Комментарии".

Так, движение перекрыто на перекрестке с проспектом Богдана Хмельницкого возле "ЦУМа". Кроме того, из-за перекрытия произошла пробка.

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Отметим, что полицейские продолжают в усиленном режиме нести службу во время проведения акций. В Национальной полиции Украины сообщают, что к работе привлечены столичные полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи и взрывотехники. Кроме того, правоохранители обратились к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства.

Ранее "Комментарии" писали, что акция против открытия рынка земли набирает обороты, а участники протестов отправились к Крещатику. Так, один из участников акции, фермер с Ровенщины рассказал "Комментариям", что митинг будут продолжать "до победы".

"Мы не против земельной реформы, но она не может быть принята в таком виде, как сегодня. Сейчас нам предлагают "мадагаскарский вариант", где будет продано крупным корпорациям все наше государство", - сказал Олег Полищук.

Также митингующие заявили, что пока власть не услышит их требования, будут "перекрывать всю Украину"

Источник: https://comments.ua/
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