В Украину едет российский актер из базы "Миротворца": активисты бьют тревогу

Завтра в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета запланирован спектакль "Идея Фикс", в котором принимает участие известный российский актер Марат Башаров. Об этом свидетельствуют афиши ХНАТОБ.

Учитывая, что Башаров в сентябре этого года выступал на одном из шоу в аннексированной Ялте с участием так называемого главы Республики Крым Сергеем Аксеновым, харьковские праворадикальные активисты немедленно обратились в Службу безопасности не допускать скандального артиста на территорию Украины.

"Сегодня будем заносить обращение в СБУ, о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим на мероприятии в аннексированной Ялте, где присутствовал оккупационный гуляйтер Крыма - Аксенов", -указано в сообщении, где призвали объединиться всех харьковчан и СМИ для максимального освещения этой информации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении новых санкций от России в отношении украинцев, которые больше не смогут въезжать в РФ по внутреннему паспорту.



