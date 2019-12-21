Пожар в одесском колледже: семьям погибших выделили 2 млн грн на компенсацию

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Компенсацию суммой более 2 млн грн выделили родственникам людей, которые погибли в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря. Об этом идет речь на сайте городского совета Одессы.
Так, сегодня, 21 декабря, департамент
труда и социальной политики Одесского городского совета перечислил семьям погибших
и людям, которые пострадали в пожаре в колледже, материальную помощь. Общая
сумма составляет 2,13 млн грн. Средства предназначены пяти семьям погибших и 31-му пострадавшему. Также планируют дополнительно выделить еще 50 тыс грн для близких
погибших, а тем, кто продолжает лечиться, - дадут по 30 тыс. грн. Также по 10 тыс грн
обещают обеспечить пострадавшим с повреждениями различной степени тяжести.
Напомним,
в региональном управлении ГСЧС "полетели головы" - начальника вместе с его
заместителем уволили с должностей.
Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине назвали причину возникновения огня в этом учебном заведении. Пока озвучена такая версия
- возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа,
откуда и распространился огонь и привел к 16 жертвам. Определить виновных в трагедии
должен суд.
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