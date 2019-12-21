Пожар в одесском колледже: семьям погибших выделили 2 млн грн на компенсацию

Компенсацию суммой более 2 млн грн выделили родственникам людей, которые погибли в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря. Об этом идет речь на сайте городского совета Одессы.

Так, сегодня, 21 декабря, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета перечислил семьям погибших и людям, которые пострадали в пожаре в колледже, материальную помощь. Общая сумма составляет 2,13 млн грн. Средства предназначены пяти семьям погибших и 31-му пострадавшему. Также планируют дополнительно выделить еще 50 тыс грн для близких погибших, а тем, кто продолжает лечиться, - дадут по 30 тыс. грн. Также по 10 тыс грн обещают обеспечить пострадавшим с повреждениями различной степени тяжести.

Напомним, в региональном управлении ГСЧС "полетели головы" - начальника вместе с его заместителем уволили с должностей.

Ранее "Комментарии" писали, что в Кабмине назвали причину возникновения огня в этом учебном заведении. Пока озвучена такая версия - возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа, откуда и распространился огонь и привел к 16 жертвам. Определить виновных в трагедии должен суд.