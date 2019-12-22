Журналиста с канала NewsOne вызвали на допрос по делу Шеремета

Журналиста и ведущего телеканала NewsOne Андрея Павловского вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сам Паворвский рассказал на своей странице в Facebook.

"Позвонили из Главного следственного управления и хотят передать повестку. Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета ", - сказал Павловский в своем видеосюжете.

Журналист пояснил, что в тот день, когда убили Шеремета, его коллега, находясь на редакционном задании, услышала взрыв и оперативно направилась к месту происшествия.

"Она засняла автомобиль, который уже горел. То есть, мы, по сути, оказались первыми ", - уточнил Павловский.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в центре Киева прошел концерт, поддерживающий главных фигурантов, которых подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь



