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В Киеве проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Акция "Белыми нитками" направлена на поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь

сегодня, 17:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

На главной украинской площади - Майдане Независимости в Киеве продолжается музыкальный марафон "Белыми нитками". Акция организована в поддержку задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Об этом передает "Радио Свобода".

Согласно заявлению организаторов, участники не верят в причастность Антоненко, Кузьменко и Дугар к убийству Павла Шеремета.

"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине", - рассказали организаторы марафона.

Ранее эту акцию поддержки своего соратника  в музыкальной отрасли анонсировала украинская группа "Фиолет" в Facebook.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацполиция дала пояснения по многочисленным возмущениям о результатах экспертизы по делу об убийстве Павла Шеремета, которые вывели на указанных подозреваемых в причастности к его физической ликвидации.


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