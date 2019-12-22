В Киеве проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
На главной украинской площади - Майдане Независимости в Киеве продолжается музыкальный марафон "Белыми нитками". Акция организована в поддержку задержанных по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Об этом передает "Радио Свобода".
Согласно заявлению организаторов, участники не верят в причастность Антоненко, Кузьменко и Дугар к убийству Павла Шеремета.
"Мы считаем, что доказательств для обвинения - мало, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследования и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине", - рассказали организаторы марафона.
Ранее эту акцию поддержки своего соратника в музыкальной отрасли анонсировала украинская группа "Фиолет" в Facebook.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацполиция дала пояснения по многочисленным возмущениям о результатах экспертизы по делу об убийстве Павла Шеремета, которые вывели на указанных подозреваемых в причастности к его физической ликвидации.
Новости партнеров
Новости