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Из-за снегопада в трех областях Украины ограничат движение транспорта на трассах

В трех областях временно ограничат движение транспорта

сегодня, 08:59
Автор:

• Наталья Шевченко

Сегодня из-за надвигающегося снегопада в трех областях Украины будет ограничено движение транспорта, сообщает "Укравтодор".

По информации ведомства, ограничения коснутся Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, и связаны они будут с тем, чтобы не допустить пробки на дорогах и оперативно очистить трассы от снега.

 

Во Львовской области временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

·        М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

·        Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

·        Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, участок Давидов-граница Ивано-Франковской области;

·        Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.

В Ивано-Франковской области вводятся ограничения на дорогах государственного значения, а именно - горных перевалах:

·        Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

·        Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;

·        Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.

Закарпатская область временно вводит ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения - горных перевалах:

·        Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

·        Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

·        Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.

Как сообщало издание "Комментарии", сегодня практически всю территорию Украины накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, больше всего осадков ожидается в западных областях, где температура, преимущественно, будет колебаться от +5 до +7 градусов.

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