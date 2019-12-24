Из-за снегопада в трех областях Украины ограничат движение транспорта на трассах

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Сегодня
из-за надвигающегося снегопада в трех областях Украины будет ограничено
движение транспорта, сообщает "Укравтодор".
По информации ведомства, ограничения коснутся Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, и связаны они будут с тем, чтобы не допустить пробки на дорогах и оперативно очистить трассы от снега.
Во Львовской области временно вводится
ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного
значения:
·
М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;
·
Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской
области;
·
Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов,
участок Давидов-граница Ивано-Франковской области;
·
Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.
В Ивано-Франковской области вводятся ограничения на дорогах государственного значения, а именно - горных
перевалах:
·
Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
·
Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;
·
Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.
Закарпатская область временно вводит
ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения - горных перевалах:
·
Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;
·
Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;
· Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.
Как сообщало издание "Комментарии", сегодня практически всю территорию Украины накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре,
больше всего осадков ожидается в западных областях, где температура,
преимущественно, будет колебаться от +5 до +7 градусов.
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