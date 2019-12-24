Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды на вторник: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта

Пасмурная, однако сухая погода ожидается только в трех областях нашей страны

сегодня, 07:25
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня практически всю территорию Украины накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, больше всего осадков ожидается в западных областях, где температура, преимущественно, будет колебаться от +5 до +7 градусов.

До таких же отметок на термометре воздух прогреется в Полтаве, Чернигове и  Сумах, где также обещают небольшие дожди в течение дня. В Киеве, как и в Черкассах, Кропивницком и Днепре, ожидается до +8-ми градусов. Теплее всего будет на юге: в Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе прогнозируют до +11-ти и осадки. А вот в Харькове, Донецке и Луганске синоптики сегодня обещают пасмурную, однако сухую погоду.

Напомним, несмотря на то, что до Нового года осталась еще неделя, синоптики уже дали ориентировочный прогноз погоды. Тем, кто планирует встретить 2020-й на свежем воздухе, нужно будет утеплиться. Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, уже с 28 декабря грядет похолодание, а на следующий день в Украине возможен небольшой снег.

В столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -2 до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможен гололед.

Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...