Прогноз погоды на вторник: синоптики рассказали, где в Украине сегодня не обойтись без зонта

Сегодня практически всю территорию Украины накроют дожди. Как рассказали в Украинском гидрометцентре, больше всего осадков ожидается в западных областях, где температура, преимущественно, будет колебаться от +5 до +7 градусов.

До таких же отметок на термометре воздух прогреется в Полтаве, Чернигове и Сумах, где также обещают небольшие дожди в течение дня. В Киеве, как и в Черкассах, Кропивницком и Днепре, ожидается до +8-ми градусов. Теплее всего будет на юге: в Одессе, Николаеве, Херсоне и Симферополе прогнозируют до +11-ти и осадки. А вот в Харькове, Донецке и Луганске синоптики сегодня обещают пасмурную, однако сухую погоду.



Напомним, несмотря на то, что до Нового года осталась еще неделя, синоптики уже дали ориентировочный прогноз погоды. Тем, кто планирует встретить 2020-й на свежем воздухе, нужно будет утеплиться. Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, уже с 28 декабря грядет похолодание, а на следующий день в Украине возможен небольшой снег.

В столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -2 до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможен гололед.