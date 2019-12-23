Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 23.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Метеорологи говорят, что 2020-й мы встретим без снега

сегодня, 16:25
Автор:

• Елена Волкова

Несмотря на то, что до Нового года осталась еще неделя, синоптики уже дали ориентировочный прогноз погоды. Тем, кто планирует встретить 2020-й на свежем воздухе, нужно будет утеплиться. Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, уже с 28 декабря грядет похолодание, а на следующий день в Украине возможен небольшой снег.

Так, по словам Натальи Диденко, в столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -2 до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможен гололед, что должны непременно учесть владельцы авто, которые еще не "переобули" зимнюю резину. Снега в новогоднюю ночь не предвидится, однако Наталья Диденко предупреждает: прогноз предварительный и планы у погоды еще могут перемениться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда не стоит ставить на новогодний стол.

Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...