Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

Несмотря на то, что до Нового года осталась еще неделя, синоптики уже дали ориентировочный прогноз погоды. Тем, кто планирует встретить 2020-й на свежем воздухе, нужно будет утеплиться. Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, уже с 28 декабря грядет похолодание, а на следующий день в Украине возможен небольшой снег.

Так, по словам Натальи Диденко, в столице в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается от -2 до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможен гололед, что должны непременно учесть владельцы авто, которые еще не "переобули" зимнюю резину. Снега в новогоднюю ночь не предвидится, однако Наталья Диденко предупреждает: прогноз предварительный и планы у погоды еще могут перемениться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие блюда не стоит ставить на новогодний стол.