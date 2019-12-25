Прогноз погоды на среду: синоптики рассказали, где сегодня будет снег

Сегодня, 25 декабря, по всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +2 на западе и востоке страны до +10…+11 в южных областях и в Крыму. Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.



Мокрый снег с дождем сегодня ожидается в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Холоднее всего сегодня будет в этих же областях, а также в Харьковской, Донецкой, Луганской, где температура воздуха прогреется от +2 до +4 градусов. В Сумской, Волынской и Закарпатской области синоптики прогнозируют от +3 до +5 в течение дня. Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Запорожской областях, где столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов, а также в Николаевской области – до +8…+10 градусов и в Симферополе – до +9…+11 градусов. На остальной территории страны сегодня ожидается от +5 до +7 градусов.





Ранее "Комментарии" сообщали, что синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже 28 декабря в Украине ожидается похолодание, а 29 декабря синоптики прогнозируют снег на территории всей страны.