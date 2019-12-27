Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 27.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Ограбление финучреждения в Луцке: директору прострелили голову

В попытке ограбления подозревают мужчину в военной форме

сегодня, 15:23
Автор:

• Елена Волкова

Сегодня утром в Луцке неизвестный попытался ограбить финучреждение Euro Post, где выдают кредиты и совершают денежные переводы. Попытка оказалась неудачной, но злоумышленник открыл огонь и прострелил голову директору. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости", ссылаясь на собственные источники  в правоохранительных органах.

Так, согласно последней информации, в городе объявили план-перехват по поимке дерзкого грабителя, который якобы был одет в военную форму. Мужчина ворвался в помещение и потребовал деньги у кассира, а директор учреждения попытался оказать сопротивление. В результате, злоумышленник открыл огонь: пуля попала в голову. За жизнь директора Euro Post сейчас борются медики, а на месте работают оперативники.

Ранее "Комментарии" писали о вопиющем случае: у границы с Венгрией на Закарпатье расстреляли опергруппу СБУ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-pohrabuvaly-finustanovu-v-misti-oholosyly-plan-perekhoplennia/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...