Ограбление финучреждения в Луцке: директору прострелили голову

Сегодня утром в Луцке неизвестный попытался ограбить финучреждение Euro Post, где выдают кредиты и совершают денежные переводы. Попытка оказалась неудачной, но злоумышленник открыл огонь и прострелил голову директору. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, согласно последней информации, в городе объявили план-перехват по поимке дерзкого грабителя, который якобы был одет в военную форму. Мужчина ворвался в помещение и потребовал деньги у кассира, а директор учреждения попытался оказать сопротивление. В результате, злоумышленник открыл огонь: пуля попала в голову. За жизнь директора Euro Post сейчас борются медики, а на месте работают оперативники.

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