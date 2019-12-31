Обнародованы главные правила безопасного празднования Нового года

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала
основные правила безопасного празднования Нового года, сообщает пресс-служба
ведомства.
Украинцев призвали не устанавливать елку возле выходов и в
проходах, дерево должно быть надежно закреплено на устойчивой основе.
Кроме того, украшать новогоднее дерево крайне не
рекомендуется свечами, легковоспламеняющимися материалами и ватой и пользоваться
гирляндой, которая вышла из строя, или же повреждена.
Крайне пристально в Новый год необходимо следить за детьми и не разрешать им играть около новогоднего дерева с пиротехникой, открытым огнем.
Как сообщало издание "Комментарии", пользователи
социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые активно
участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится
"помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда
у них это хорошо получается.
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