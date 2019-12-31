Обнародованы главные правила безопасного празднования Нового года

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала основные правила безопасного празднования Нового года, сообщает пресс-служба ведомства.

Украинцев призвали не устанавливать елку возле выходов и в проходах, дерево должно быть надежно закреплено на устойчивой основе.

Кроме того, украшать новогоднее дерево крайне не рекомендуется свечами, легковоспламеняющимися материалами и ватой и пользоваться гирляндой, которая вышла из строя, или же повреждена.

Крайне пристально в Новый год необходимо следить за детьми и не разрешать им играть около новогоднего дерева с пиротехникой, открытым огнем.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями своих любимцев, которые активно участвуют в создании праздничной атмосферы. Особенно животным нравится "помогать" своим хозяевам украшать новогоднюю елку, правда, не всегда у них это хорошо получается.